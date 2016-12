Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: webmd.com)

Một loại thuốc mới có tên Cimaglermi đang được thử nghiệm hứa hẹn mang lại kết quả khả quan giúp phục hồi chức năng tim mạch cho những bệnh nhân mắc chứng suy tim.Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí của trường Đại học Tim mạch Mỹ (JACC) số ra ngày 26/12, các nhà khoa học đã tiến hành phân tích dữ liệu của 40 bệnh nhân suy tim được điều trị bằng các liệu pháp tối ưu trong ít nhất ba tháng trước thời điểm bắt đầu nghiên cứu.Kết quả cho thấy so với những bệnh nhân được điều trị bằng giả dược, những bệnh nhân được tiêm một liều thuốc Cimaglermi đã cải thiện khả năng bơm máu của tim sau 90 ngày, trong đó chức năng này đạt mức tối đa ở ngày thứ 28.Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Daniel Lenihan thuộc Đại học Vanderbilt, nhận định phát hiện trên đã khuyến khích nỗ lực nghiên cứu phát triển Cimaglermi, bao gồm việc đánh giá kỹ hơn về độ an toàn của thuốc và cải thiện hiệu quả của các biện pháp điều trị lâm sàng bằng loại thuốc này. Những tác dụng phụ thường thấy của Cimaglermi là đau đầu và buồn nôn.Suy tim là tình trạng cơ tim không đáp ứng đủ máu đi nuôi các cơ quan trong cơ thể, khiến người bệnh mệt mỏi, khó thở và do đó suy giảm chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, các liệu pháp điều trị hiện nay chưa mang lại kết quả khả quan đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những người bị rối loạn chức năng tâm thu, tâm thất trái./.