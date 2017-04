Toàn cảnh rạn san hô nổi tiếng Great Barrier. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/4, các nhà khoa học công bố biện pháp mới rất an toàn đối với hệ sinh thái biển mà vẫn có hiệu quả cao giúp đẩy lùi sự phát triển của loài sao biển gai đang tàn phá rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier ở Australia với tốc độ ngày càng đáng báo động.Các nhà khoa học cho biết sử dụng dấm ăn, loại gia vị có mặt trong nhà bếp của hầu hết các gia đình, có thể diệt sao biển gai mà không gây hại cho các sinh vật khác trong môi trường biển.Các cuộc thử nghiệm do Đại học James Cook kết hợp với Ban quản lý rạn san hô Great Barrier (GBRMPA) thực hiện cho thấy sao biển gai sẽ chết trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi bị tiêm dấm ăn. Các khảo sát sinh thái liên quan cho thấy biện pháp này vừa an toàn, hiệu quả lại rất tiết kiệm chi phí.Sinh sôi nảy nở trong môi trường biển, sao biển gai đang là mối đe dọa lớn đối với sự tồn tại của các rạn san hô do chúng tiêu thụ san hô với tốc độ nhanh hơn tốc độ sinh sản của loài này.Đặc biệt khi biển ngày càng bị ô nhiễm tạo điều kiện cho loài sao biển gai sinh sôi mạnh hơn, tạo ra nguy cơ lớn hơn đối với rạn san hô Great Barrier trong danh sách hệ sinh thái Di sản thế giới này.Theo nghiên cứu quy mô lớn thực hiện năm 2012, diện tích bao phủ của rạn san hô Great Barrier đã giảm 50% trong vòng 27 năm trước đó. Trong đó, sao biển gai là nguyên nhân gây ra 42% thiệt hại.Trước đây, các nhà nghiên cứu từng sử dụng muối mật để tiêu diệt loại sinh vật gây hại này nhưng biện pháp này không chỉ tốn kém mà còn gây hại cho các sinh vật biển khác. Vì vậy việc phát hiện ra biện pháp mới được coi là rất quan trọng mang lại hy vọng cứu Great Barrier.Rạn san hô Great Barrier là một địa điểm du lịch quan trọng đóng góp hơn 7 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Australia và cũng là sinh kế của khoảng 70.000 dân địa phương. Giám đốc GBRMPA cho biết việc sử dụng biện pháp tiêm dấm ăn sẽ được tiến hành trước tiên ở một số khu du lịch trọng điểm.Các biện pháp kiểm soát số lượng sao biển gai được coi là một trong những hoạt động quan trọng để bảo vệ rạn san hô và tăng cơ hội phục hồi cho rạn san hô vốn đang bị cảnh báo về tốc độ tẩy trắng ngày càng nhanh do tác động của biến đổi khí hậu.Hồi đầu tháng này, các nhà khoa học công bố kết quả khảo sát cho thấy 2.300km dọc rạn san hô đã phải trải qua đợt tẩy trắng trên diện rộng thứ 2 do nước biển ấm lên. Một số đoạn thậm chí còn không thể phục hồi. San hô bị tẩy trắng sẽ ròn và yếu hơn, dễ bị mắc bệnh và dần lụi tàn./.