Ngày 27/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhắc đến chương trình chăm sóc sức khỏe của Mỹ, và kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nên bảo vệ những thành tựu đạt được từ Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama.Trong khi Thượng viện Mỹ tranh cãi về việc bãi bỏ Obamacare, IMF đã công bố báo cáo hằng năm về nền kinh tế Mỹ và cảnh báo những thiệt hại có thể xảy ra nếu dự luật thay thế chương trình này được thông qua.Trong báo cáo, IMF cho biết các chính sách chăm sóc sức khỏe cần bảo vệ những lợi ích trong phạm vi bảo hiểm đã đạt được kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.Những thay đổi được dự tính sẽ dẫn đến việc mất bảo hiểm hoặc cần tăng trợ cấp liên bang để duy trì mức độ bảo hiểm tương đương và tăng đáng kể chi phí cho người già và người nghèo hơn, trong khi việc giảm thuế sẽ phần lớn là do thu nhập cao hơn hộ gia đình.IMF cho rằng "Những thay đổi như vậy nên được thực hiện thận trọng" và nên tránh "loại bỏ những người có thu nhập hạn chế ra khỏi hệ thống y tế."Hồi tháng trước, IMF đã công bố các điểm chính của báo cáo, bao gồm giảm dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Mỹ từ 2,3% và 2,5% xuống 2,1% trong năm 2017 và 2018.Mức dự báo giảm do các gói kích thích tài chính và cải cách thuế mà chính quyền của ông Trump cam kết vẫn chưa rõ ràng và Mỹ đang phải đối mặt với "những bất ổn về chính sách đáng kể."Trong báo cáo đầy đủ được công bố ngày 27/7, IMF cho biết "cũng cố các kết quả tăng trưởng và đảm bảo cải thiện mức sống cho người dân sẽ đòi hỏi sự chuyển đổi mô hình kinh tế Mỹ."Điều đó sẽ bao gồm một số chính sách mà Tổng thống Donald Trump ủng hộ, trong đó có cải cách thuế, quản lý có hiệu quả hơn, chi tiêu cơ sở hạ tầng, chi tiêu liên bang," và "một chế độ thương mại tự do, công bằng và cùng có lợi."Tuy nhiên, bản báo cáo nói rằng các cuộc thảo luận với các quan chức Mỹ "đã cho thấy sự khác biệt trong một loạt lĩnh vực chính sách và đặt ra vấn đề là liệu các chiến lược được đề xuất của chính phủ có phù hợp để đạt được mục tiêu hay không"./.