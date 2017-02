Lực lượng cảnh sát Indonesia. (Nguồn: Daily Mail)

Cảnh sát Indonesia đã chuẩn bị 75.000 nhân viên để đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử địa phương bao gồm các tỉnh trưởng và người đứng đầu các huyện tại 101 khu vực trong cả nước vào ngày 15/2 tới.Người đứng đầu cơ quan thông tin của cảnh sát Indonesia Martinus Sitompul cho biết các nhân viên cảnh sát sẽ được triển khai tại một số điểm bỏ phiếu 3 ngày trước cuộc bầu cử.Ngoài ra, cảnh sát cũng đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung tại một số khu vực dễ bị ảnh hưởng như ở Jakarta, Aceh và Papua.Cảnh sát Indonesia mới đưa thủ đô Jakarta vào danh sách những khu vực dễ xảy ra bất ổn do những diễn biến về xã hội và chính trị gần đây.Cảnh sát cho hay sẽ triển khai lực lượng bổ sung từ các khu vực khác nhau tăng cường tới ba khu vực nói trên để đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra kỳ bầu cử địa phương.Dự kiến thời gian cao điểm nhạy cảm về an ninh trật tự là khoảng 5 ngày trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra.Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu các lực lượng liên quan phải đảm bảo an toàn và không để xảy ra bất cứ sự cố nào dù nhỏ nhất trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này./.