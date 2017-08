Ảnh minh họa. (Nguồn: planespotters.net)

Một tai nạn hy hữu đã xảy ra ngày 3/8 sau khi hai máy bay dân dụng va chạm trên đường băng tại thành phố Medan của Indonesia.Vụ va chạm đã làm hư hỏng cánh của hai máy bay, nhưng may mắn không gây thương vongMáy bay Boeing của Lion Air đang chạy dọc đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay Kualanamu trên đảo Sumatra đã va chạm với máy bay của hãng Wings Air đang đợi khởi hành. Cả hai máy bay đều thuộc tập đoàn Lion. Các cơ quan chức năng đang điều tra xác định nguyên nhân gây va chạm.Ngành du lịch hàng không Indonesia đang bùng nổ với số lượng khách trong nước tăng đáng kể trong thập kỷ qua nhưng lại gặp rất nhiều sự cố trong an toàn bay.Năm 2013, một máy bay của Lion Air đã mất kiểm soát và đâm xuống biển Bali khiến một người bị thương.Tháng 4/2016, máy bay của hãng Batik Air, cũng thuộc tập đoàn Lion, đã va chạm với một máy bay của TransNusa. Một tháng sau đó, hai máy bay khác của Lion Air va chạm tại sân bay Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta.Tuần trước, Hiệp hội Kiểm soát không lưu Indonesia đã tiết lộ rằng công ty AirNav do nhà nước điều hành thường cho phép 84 lượt khởi hành và hạ cánh trong mỗi giờ tại sân bay Jakarta. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến an toàn bay./.