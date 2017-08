Máy bay ném bom Sukhoi Su-25 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim ở Latakia, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Thương mại Indonesia Marolop Nainggolan cho biết Indonesia sẽ bán dầu cọ, càphê và trà cho Nga để đổi lại việc mua máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, coi đây là cách "nắm lấy cơ hội" khi Mỹ và phương Tây gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Moskva.Theo ông Nainggolan, nhân chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita hồi tuần trước, Indonesia và Nga đã ký bản ghi nhớ về việc trao đổi 11 máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga sản xuất để đổi lại các loại hàng hóa thiết yếu từ Indonesia.Thời gian thực hiện và giá trị trao đổi song phương không được nêu rõ trong thỏa thuận. Dự kiến, chi tiết của thỏa thuận sẽ được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thảo luận thêm trong chuyến thăm Indonesia hai ngày, bắt đầu từ ngày 8/8.Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã áp đặt các trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc tại khủng hoảng tại Ukraine và các cáo buộc Moskva can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lukita nhận định các lệnh trừng phạt trên có thể là "cơ hội tốt" đối với Jakarta, khi Nga phải tìm kiếm các thị trường mới để nhập khẩu hàng hóa.Phát biểu tại Moskva, Bộ trưởng Lukita khẳng định: "Đây là cơ hội phải nắm lấy." Theo ông, thỏa thuận được ký tại Moskva tuần trước, do tập đoàn Rostec của Nga và công ty PT Perusahaan Perdagangan của Indonesia thực hiện, sẽ là cánh cửa dẫn tới một thỏa thuận thương mại song phương sau này mở rộng sang lĩnh vực năng lượng và hàng không./.