Tổng tư lệnh quân đội Gatot Nurmantyo - thứ hai, bên trái. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an ninh quốc gia trước diễn biến an ninh phức tạp trên phạm toàn cầu, quân đội Indonesia vừa công bố kế hoạch phi tập trung hóa việc triển khai binh sỹ, cũng như các hạm đội hải quân của nước này trong năm nay.Kế hoạch phi tập trung hóa quân sự bao gồm việc thành lập một hạm đội hải quân mới ở thành phố Sorong thuộc tỉnh cực Đông Papua và nâng cấp sức chứa các căn cứ hải quân hiện nay tại các tỉnh Tây Kalimantan và Bắc Kalimantan.Tư lệnh Quân đội Indonesia Gatot Nurmantyo cho biết việc phi tập trung hóa quyền chỉ huy đã được Tổng thống nước này Joko Widodo, chấp thuận và được triển khai bằng việc thiết lập các chi nhánh chỉ huy quân sự khu vực và các đơn vị chỉ huy hoạt động quân sự mới.Theo Tư lệnh Nurmantyo, Tổng thống Widodo đã ra lệnh cho quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó cao.Quan chức quân đội cũng nhấn mạnh việc phi tập trung hóa là một phần trong các bước đi nhằm thực hiện tuyên bố của Tổng thống Widodo để đưa Indonesia trở thành trục hàng hải của thế giới.Theo ông, hạm đội hải quân mới tại Sorong sẽ là sự tăng cường cho hai hạm đội tại Jakarta và Surabaya hiện đang lần lượt giám sát an ninh tại các khu vực miền Đông và miền Tây Indonesia.Để cấp tiền cho việc phi tập trung hóa chỉ huy, Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn đề nghị của quân đội nhằm bổ sung 37.000 tỷ rupiah (khoảng 2,7 tỷ USD) trong ngân sách năm 2016.Lực lượng hải quân sẽ nhận được số tiền lớn nhất, tiếp tiếp là không quân và lục quân. Số tiền trên sẽ được dùng để mua các tàu hải quân, vũ khí, hệ thống radar và tên lửa mới, cũng như các máy bay chiến đấu mới, nhất là các máy bay bay vận tải quân sự.Theo Bộ trưởng phụ trách điều phối các vấn đề hàng hải Indonesia Luhut Pandjaitan, để đảm bảo hoạt động hiệu quả với việc phi tập trung hóa chỉ huy, Chính phủ Indonesia sẽ tăng phần ngân sách cấp cho quân đội lên 1,5%.Quan chức này nêu rõ hạm đội hải quân mới tại Sorong có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh tại Papua và các vùng biển miên Đông, nơi có một số mỏ dầu và khí đốt đang hoạt động.Hạm đội này cũng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tuyến đường vận chuyển quốc tế của các tàu đến Australia, Papua New Guinea và nhóm các quốc gia ở Tây Thái Bình Dương vốn có nguy cơ cao xảy ra các vấn đề liên quan đến vi phạm an ninh./.