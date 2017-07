Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã lưu hành một danh sách các phần tử Hồi giáo thánh chiến, gồm 173 đối tượng có thể được huấn luyện để tiến hành các vụ tấn công khủng bố liều chết ở châu Âu.Theo tờ The Guardian (Anh), các cơ quan an ninh châu Âu lo ngại việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “thất thế” ở Syria và Iraq có thể dẫn đến sự xuất hiện của những đối tượng khủng bố tại châu Âu.Trong bối cảnh này, Interpol đã gửi danh sách 173 kẻ tình nghi nói trên tới các cơ quan tình báo châu Âu hồi tháng 5 vừa qua.Danh sách 173 đối tượng tình nghi này, được các cơ quan an ninh Mỹ tập hợp, là những cá nhân “có thể đã được huấn luyện để sản xuất và cài đặt thiết bị nổ.” Tuy nhiên, the Guardian cũng nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy những đối tượng tình nghi này đã thâm nhập châu Âu.Thông tin của các cơ quan an ninh Mỹ chủ yếu được thu thập tại các vùng lãnh thổ vừa giành lại được từ IS ở Trung Đông. Interpol đã yêu cầu các đối tác chia sẻ tất cả các thông tin mà họ có thể có được về những đối tượng tình nghi này./.