Theo Strategy Analytics, iPhone 7 là điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý Một.Công ty nghiên cứu thị trường này cho biết họ ước tính Apple đã bán được 21,5 triệu iPhone 7 chiếc trong quý Một, chiếm 6% thị phần của toàn bộ thị trường điện thoại thông minh."iPhone 7 là mẫu điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới, do sự kết hợp giữa thiết kế thân thiện với người sử dụng, các ứng dụng hỗ trợ phong phú và khả năng bán lẻ rộng khắp," nhà phân tích Juha Winter của Strategy Analytics nói.iPhone 7 Plus là chiếc điện thoại phổ biến thứ hai, với 17,4 triệu chiếc được bán ra. Sau khi ​công bố thu nhập tài chính quý Hai của Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết iPhone 7 Plus có nhu cầu cao khiến Apple khó đáp ứng đủ số lượng hàng cung ứng ra thị trường.Điện thoại thông minh phổ biến thứ ba là R9s của hãng Oppo Trung Quốc - bán được 8,9 triệu chiếc, tiếp đến là Galaxy J3 (6,1 triệu chiếc) và Galaxy J5 của Samsung (5 triệu chiếc).Giám đốc Strategy Analytics, Linda Sui cho biết, "Samsung vẫn tiếp tục thực hiện dự án Galaxy S8 mới của mình, nhưng họ đã có hai mẫu điện thoại [J3 và J5] ở top 5 trong quý Một," đồng thời lưu ý rằng Galaxy J5 và Galaxy J3 đã giúp Samsung "bù đắp những rắc rối mà Galaxy Note 7 mang lại"./.