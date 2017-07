Theo một báo cáo mới, iPhone 8 sẽ xuất xưởng vào cuối tháng 10 và sẽ không có màu trắng.Đã có nhiều tin đồn cảm biến bảo mật vân tay Touch ID sẽ thay thế chức năng của nút nguồn hoặc được tích hợp phía sau màn hình nhưng có vẻ như khả năng cho các thiết kế như vậy là rất thấp.Hồi đầu tháng này, có tin đồn cho rằng chiếc iPhone 8 chỉ có 4 màu, bao gồm cả phiên bản màn hình gương.Các tin đồn trước đây cho thấy cảm biến Touch ID sẽ được tích hợp phía sau màn hình nhưng trang web Macotakara của Nhật Bản cho biết điều này có vẻ như không khả thi.Trang web này cũng tuyên bố rằng dựa trên thông tin từ một nhà cung cấp linh kiện Đài Loan, nút nguồn không được tích hợp trong bộ cảm biến dấu vân tay.Trước đó, người ta tin rằng iPhone 8 sẽ được phát hành với 'iPhone 7s' và 'iPhone 7s Plus' vào tháng Chín.Macotakara cũng cho biết "khung mặt trước chỉ có màu đen và màu trắng đã được xác nhận là không thể vì thế khả năng biến đổi màu rất cao."Trước đây, chuyên gia Benjamin Geskin từ Latvia, nổi tiếng với các dự đoán và tin đồn về iPhone cho biết: 'iPhone 2017 OLED - bốn màu. Một cái mới - màn hình gương. 'Theo ông Geskin, iPhone sẽ có bốn màu, trong khi ba mẫu khác là vàng trắng, đen và hồng.Ông Geskin đã đưa lên trên trang Twitter cá nhân bức ảnh một chiếc iPhone cũ với một tấm ốp mặt gương bóng, gợi ý tưởng về mẫu iPhone vỏ gương bóng.Cách đây vài tuần, một nhà phân tích cho rằng Apple có thể từ bỏ hệ thống nhận dạng vân tay Touch ID để hỗ trợ một hệ thống nhận dạng khuôn mặt mới.Chuyên gia phân tích của KGI, Ming-Chi Kuo, đã đưa ra một báo cáo với dự đoán của ông về dòng sản phẩm iPhone năm 2017.Ông dự đoán rằng iPhone 8 sẽ có "tỷ lệ màn hình lớn nhất so với bất kỳ chiếc điện thoại nào trên thị trường.""Chúng tôi dự đoán mẫu màn hình OLED sẽ không hỗ trợ nhận dạng dấu vân tay vì lý do: thiết kế toàn màn hình không hoạt động với cảm biến nhận dạng dấu vân tay hiện tại và khả năng triển khai giải pháp quét vân tay dưới màn hình hiển thị vẫn có những thách thức về mặt kỹ thuật.""Vì chiếc điện thoại OLED mới này sẽ không hỗ trợ việc nhận dạng dấu vân tay dưới màn hình hiển thị, nên chúng tôi không mong đợi sản phẩm này tung ra thị trường đúng thời hạn, quá trình sản xuất sẽ bị chậm (chúng tôi dự kiến ​​rằng chiếc điện thoại này sẽ phát hành vào cuối tháng 10 hoặc muộn hơn).Kuo cho biết, ông mong muốn chiếc điện thoại này có cảm biến 3D để nhận dạng khuôn mặt và chất lượng hình ảnh tự nhiên được cải thiện cũng như phần mềm thực tế ảo tăng cường được công bố gần đây của Apple sẽ hoạt động chính xác, ổn định hơn./.