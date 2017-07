Cựu nhân viên FBI và CIA Robert Levinson bị mất tích từ tháng 3/2007. (Nguồn: abcnews.go.com)

Chính phủ Iran ngày 22/7 đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi thả các công dân của nước này bị giam giữ với lý do "không có quyền kiểm soát tòa án."Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi nói rằng "cơ quan tư pháp, tòa án và các thẩm phán ở Iran hoàn toàn độc lập, giống như ở các nước khác."Ông Ghasemi nói thêm rằng "bất kỳ tuyên bố nào đe dọa và sự can thiệp của các quan chức cũng như là cơ quan Mỹ đều không ảnh hưởng đến ý chí và quyết tâm của hệ thống tư pháp Iran nhằm xét xử và trừng phạt những kẻ phạm tội và những người vi phạm luật pháp cũng như đe dọa an ninh quốc gia" của nước Cộng hòa Hồi giáo.Bên cạnh đó, tuyên bố của ông Ghasemi cũng đề cập tới Wang cùng với hai công dân Mỹ gốc Iran bị giam giữ khác là Siamak và Baquer Namazi và cựu nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương (CIA), Robert Levinson, bị mất tích từ tháng 3/2007.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, giống như những thông báo trước đó gửi tới các quan chức Mỹ, Robert Levinson đã tới Iran nhiều năm trước và Iran không có thông tin mới về số phận của người này sau khi ông ta rời khỏi lãnh thổ Iran. Quan chức Iran cũng chỉ trích việc chính quyền Mỹ giam giữ một số công dân Iran trong những năm gần đây với những lý do "không có cơ sở và vô căn cứ."Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra nhằm đáp lại một tuyên bố của Nhà Trắng ngày 21/7 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp đặt trừng phạt lên Iran với "những hậu quả mới và nghiêm trọng," trừ khi tất cả các công dân Mỹ đang bị giam giữ một cách bất công được trả tự do và được phép trở lại Mỹ.Hồi đầu tuần này, một tòa án Iran đã kết án 10 năm tù giam đối với nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Hoa Xiyue Wang làm việc tại Đại học Princeton vì tội làm gián điệp./.