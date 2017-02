Cảnh sát Iran. (Nguồn: farsnews.com)

Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi ngày 11/2 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 8 phần tử cực đoan Sunni bị tình nghi lên kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran diễn ra trong tuần qua.Theo ông Alavi, 8 nghi can này là những kẻ ngoại quốc "Takfiri" (bội giáo) có liên hệ với một thủ lĩnh "Takfiri" đã bị Iran tiêu diệt. Ông không thông tin chi tiết về quốc tịch của những người này. "Takfiri" là từ mà Iran thường dùng để chỉ những nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan dòng Sunni.Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Alavi nói thêm rằng Iran đã thu giữ được nhiều súng AK cùng các trang thiết bị khác được chuẩn bị để tiến hành các hoạt động khủng bố tại Tehran cùng một số thành phố khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của những kẻ ở các quốc gia láng giềng.Mặc dù ông Alavi không chỉ đích danh quốc gia Iran nghi ngờ đứng sau chỉ đạo này, các quan chức Iran thường chỉ trích quốc gia thù địch Saudi Arabia hậu thuẫn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).Ngày 10/2, Trưởng công tố Iran Mohammad Jafar Montazeri cho hay lực lượng an ninh đã triệt phá một nhóm có quan hệ với IS gần Tehran có ‎ý định "phá hoại" cuộc tuần hành kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo Iran diễn ra năm 1979 lật đổ chế độ Shah do Mỹ ủng hộ./.