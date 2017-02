Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Ali Shamkhani. (Nguồn: presstv.ir)

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết nước này cam kết tìm kiếm một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng đã kéo dài 6 năm qua tại Syria.Phát biểu trong cuộc gặp tại Tehran với Đặc phái viên của Nga về vấn đề Syria, Alexander Lavrentiev ngày 5/2, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran (SNSC) Ali Shamkhani khẳng định "nước Cộng hòa Hồi giáo cam kết theo đuổi một giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria và tin rằng giải pháp quân sự" sẽ chỉ được đưa ra nhằm "đối phó với các nhóm không từ bỏ vũ khí."Ông Shamkhani cảnh báo rằng cuộc xung đột Syria không thể được giải quyết thông qua những cách tiếp cận chính trị có thành phần đàm phán bao gồm các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Jabhat Fateh al-Sham - một chi nhánh của al-Qaeda, trước đây được gọi là Mặt trận al-Nusra, đang hoạt động tại Syria và được hỗ trợ bởi một số quốc gia trong khu vực.Về phần mình, vị đặc phái viên của Nga nói rằng Moskva sẽ tiếp tục hợp tác với Iran và Syria trong cuộc chiến chống khủng bố và chống lại các nhóm từ chối tham gia vào giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.Nhà ngoại giao Nga đánh giá các cuộc đàm phán hòa bình Syria vừa diễn ra tại Astana (Kazakhstan) là một thành tựu đáng kể giúp duy trì sáng kiến chính trị Iran-Nga-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria./.