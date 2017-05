Máy bay của Tập đoàn Airbus tại Colomiers, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Press TV của Iran ngày 7/5 đứa tin, hãng hàng không quốc gia Iran (Iran Air) sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế để tìm nguồn tài chính cho kế hoạch mua bán máy bay từ Airbus và Boeing - hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới.Ông Asghar Fakhrieh Kashan, Thứ trưởng Bộ Đường bộ và Phát triển Đô thị của Iran, cho biết Iran Air đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu và sẽ được gửi đến các tổ chức tín dụng đáng tin cậy trên toàn thế giới.Cơ quan Tài trợ xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) đã đề xuất một kế hoạch cho vay nhằm tạo thuận lợi cho việc Iran mua máy bay từ Boeing và Airbus.Cũng theo ông Fakhrieh Kashan, UKEF đã thông báo rằng họ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến việc giao dịch qua ngân hàng có thể xảy ra do áp lực từ phía chính quyền Mỹ.UKEF đã thông báo họ thậm chí sẽ hỗ trợ tiền mặt cho Iran trong việc mua máy bay, nếu Iran Air phải đối mặt với vấn đề do một số quy định của các ngân hàng.Sau khi chính quyền Iran thực hiện các thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới vào tháng 9/2015, Iran Air đã bắt đầu đàm phán với các nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhằm nâng cấp đội bay chở khách vốn đã quá cũ kỹ và không an toàn.Trong tháng 12/2016, Iran đã ký một hợp đồng với Airbus (của châu Âu) để mua 100 máy bay trị giá trên 18 tỷ USD. Cũng trong cùng tháng đó, Iran Air đã hoàn thành một thỏa thuận với Boeing (Mỹ) để mua 80 máy bay thương mại các loại.Tháng trước, Iran Air đã ký một hợp đồng với công ty ATR của Pháp - Italy mua 20 máy bay chở khách. Theo thỏa thuận mới này, Iran dự kiến sẽ mua 50 máy Boeing 737 thân hẹp và 30 máy bay Boeing 777 thân rộng, với tổng giá trị lên tới 16,6 tỷ USD./.