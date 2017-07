Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 28/7 tuyên bố nước này không chế tạo các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời tái khẳng định cam kết của Tehran đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ký kết với 6 cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015.Trong một tuyên bố được đăng tải trên tài khoản cá nhân Twitter, ông Zarif nhấn mạnh: "Mọi ngôn từ trong thỏa thuận hạt nhân đã được đàm phán một cụ thể và chính xác. Iran không sản xuất bất kỳ tên lửa nào có thể mang đầu đạn hạt nhân."Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, nước này đã và sẽ không chế tạo bất kỳ vũ khí hạt nhân nào, do đó Tehran không thể chế tạo các tên lửa có khả năng đầu đạn hạt nhân.Trong một phát biểu rõ ràng đề cập đến phản ứng của Mỹ trước sự kiện Iran phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh lên vũ trụ, ông Zarif nói: "Trái với Mỹ, Iran đã tuân thủ thỏa thuận hạt nhân... nhưng các biện pháp của Mỹ là dấu hiệu cho thấy những ý đồ xấu của Washington."Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày Chính phủ Mỹ đã áp đặt một lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhằm đáp trả vụ nước Cộng hòa Hồi giáo này phóng tên lửa hôm 27/7.Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố đòn trừng phạt này thể hiện sự quan ngại của Washington trước vụ thử tên lửa và các hành động khác của Iran.Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục có những bước đi nhằm ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Washington cũng cho rằng vụ thử tên lửa mới nhất của Iran vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì về lý thuyết tên lửa này có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân.Theo truyền thông Mỹ, dù vụ thử hôm 27/7 không thành công, song Iran đã tiến một bước dài hướng tới việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công hạt nhân.Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh vào không gian của Iran là hành động khiêu khích và vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.