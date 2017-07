Iran và Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức khởi động dự án hợp tác về các chương trình an toàn hạt nhân, với tổng trị giá 2,85 triệu USD.Theo báo Financial Tribune số ra ngày 15/7, dự án trên được công bố tại cuộc họp giữa phái đoàn EU - do Giám đốc Cơ quan An toàn hạt nhân EU Olivier Luyckx dẫn đầu và Giám đốc Trung tâm An toàn hạt nhân Iran Hojjatollah Salehi, diễn ra tại Tehran hôm 12/7 vừa qua.Dự án là một phần của thỏa thuận hợp tác trị giá 5,7 triệu USD được Iran và EU thông qua hồi năm 2016 nhằm nâng cao năng lực an toàn hạt nhân của Tehran trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thành lập một trung tâm an toàn hạt nhân, cũng như đẩy mạnh công tác huấn luyện các chuyên gia Iran về các thủ tục an toàn hạt nhân.Theo thỏa thuận dự kiến kéo dài 3 năm rưỡi, EU sẽ hỗ trợ Cơ quan quản lý hạt nhân Iran phát triển một khung quy định về hạt nhân, cũng như ủng hộ việc quốc gia Hồi giáo này gia nhập một số công ước quốc tế về hạt nhân.Dự án hợp tác an toàn hạt nhân giữa Iran và EU được ký kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Tehran và Nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) ký hồi tháng 7/2015 tại Vienna (Áo).Thỏa thuận này bảo đảm rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình, đổi lại quốc tế sẽ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran./.