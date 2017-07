Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmad Jamal. (Nguồn: presstv.ir)

Quân đội Iraq tiến vào giải phóng Tal Afar khỏi tổ chức khủng bố IS ngày 9/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmad Jamal ngày 16/7 bác bỏ thông tin cho rằng Baghdad đang có ý định can thiệp quân sự vào Syria để đấu tranh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, ông Jamal cho biết Hiến pháp Iraq cấm can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.Ông Jamal đưa ra tuyên bố trên sau khi hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Đại sứ Iraq tại Iran Rajih Al-Mousawi đề cập tới khả năng Iraq can thiệp quân sự vào Syria để đánh IS.Đồng thời, ông nhấn mạnh: "Iraq có những người bạn như Iran hỗ trợ việc này."Tuy nhiên, giới chức Iraq đã ngay lập tức bác bỏ khả năng này, trong khi một số ý kiến cho rằng phía Iran "bóp méo" nhận định của Đại sứ Al-Mousawi.Trong khi đó, Phó Tổng thống Iraq Osama Nujaifi cho biết tuyên bố này "chỉ là quan điểm của cá nhân" Đại sứ Al-Mousawi.Iraq vừa đạt được một bước ngoặt trong cuộc chiến chống IS với việc giải phóng thành phố Mosul hồi đầu tuần.Tuy nhiên, các tay súng IS vẫn đang chiếm giữ một số vùng sâu vùng xa ở Iraq và nhiều thành phố ở Syria như Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" tự xưng của IS tại Syria./.