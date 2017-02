Binh lính Iraq ở Mosul. (Nguồn: Reuters)

Các lực lượng Iraq đã đập tan âm mưu trốn chạy sang Syria của khoảng 200 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành trì Tal Afar, phía Tây thành phố Mosul.Ngày 13/2, người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq Ahmed al-Assadi cho biết các phần tử khủng bố IS đã sử dụng xe tăng nhằm chọc thủng Tal Afar, vốn đang bị lực lượng Hashed al-Shaabi - tổ chức bán quân sự chủ yếu của các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shi'ite bao vây, để trốn chạy sang Syria.Giao tranh giữa các phần tử IS và lực lượng Hashed al-Shaabi diễn ra trong khoảng 6 giờ.Lực lượng Hashed al-Shaabi được triển khai tại khu vực sa mạc phía Tây Mosul kể từ khi các lực lượng Iraq phát động chiến dịch lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát Mosul từ tay IS hôm 17/10/2015.Lực lượng này đã nhận được sự yểm trợ của máy bay quân sự Iraq, tiêu diệt khoảng 50 tay súng IS và phá hủy 17 chiếc xe cơ giới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ con số thương vong của lực lượng Hashed al-Shaabi.Sau khi giành lại quyền kiểm soát khu vực phía Đông Mosul hồi tháng trước, các lực lượng Iraq đang chuẩn bị tấn công sang phía Tây thành phố.Trong các cuộc tấn công trước đó tại Mosul, nhiều tay súng IS đã chạy sang thành phố Raqa của Syria, song tuyến đường tiếp viện của lực lượng phiến quân này đã bị phong tỏa./.