Binh sỹ Mỹ ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Quân chiến đấu của Mỹ sẽ không ở lại Iraq sau khi kết thúc cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đưa ra tuyên bố này ngày 5/5 sau khi hãng tin AP (Mỹ) đưa tin giới chức Iraq và Mỹ đang thảo luận về việc duy trì lực lượng Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.Trong tuyên bố, Thủ tướng al-Abadi khẳng định không có lính chiến đấu nước ngoài nào trên lãnh thổ lãnh thổ Iraq.Theo ông al-Abadi, bất kỳ binh sỹ Mỹ nào còn ở lại sau khi phiến quân IS bị đánh bại sẽ chỉ làm nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq để giúp các lực lượng trong nước "sẵn sàng đối phó với bất kỳ thách thức an ninh nào trong tương lai."Trước đó, hãng tin AP dẫn lời 2 quan chức giấu tên của Chính phủ Mỹ và Iraq cho biết Washington và Baghdad đang trao đổi về việc duy trì binh sĩ Mỹ tại Iraq. Các quan chức này cho hay thảo luận đang ở giai đoạn đầu và hai bên chưa đi đến quyết định cuối cùng nào.Theo AP, mặc dù có một số binh sỹ Mỹ đang tham gia chiến đấu cùng với quân Chính phủ Iraq chống IS tại nước này, Thủ tướng al-Abadi khẳng định lực lượng Mỹ tại Iraq chỉ làm nhiệm vụ cố vấn.Điều này được cho là nhằm có được sự chấp thuận của Quốc hội Iraq đối với sự hiện diện của lính Mỹ tại nước này.Lầu Năm Góc hiện duy trì gần 7.000 lính Mỹ tại Iraq, so với thời kỳ cao điểm năm 2007 lên tới 170.000 quân.Năm 2011, Mỹ hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, đến năm 2014, Mỹ mở chiến dịch chống IS tại Iraq.Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch chống IS chủ yếu là không kích và hạn chế tối thiểu sự hiện diện trên bộ của lính Mỹ. Tuy nhiên, do lực lượng Iraq cần sự hỗ trợ, sự hiện diện của lính Mỹ trên đất Iraq đã mở rộng.Hiện nay, lực lượng Iraq đang nỗ lực giành kiểm soát toàn bộ thành phố Mosul, nơi IS vẫn chiếm giữ một số khu vực phía Tây thành phố và những khu vực này cũng là thành trì quan trọng cuối cùng của IS tại Iraq.Tuy nhiên các quan chức Iraq và liên quân do Mỹ dẫn đầu đã cảnh báo kể cả sau khi quân chính phủ giành lại Mosul, IS có thể tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát./.