Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Nguồn: AFP)



Quân đội Iraq ngày 13/2 ra một tuyên bố cho biết các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân nước này đã tiến hành không kích một căn nhà ở miền Tây nước này, được cho là nơi diễn ra một cuộc họp các chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có sự tham dự của thủ lĩnh tổ chức này Abu Bakr al-Baghdadi.Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy các chiến dịch phối hợp (JOC), khoảng 13 chỉ huy của IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích ngày 11/2, song không đề cập số phận của al-Baghdadi, phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới.Abu Bakr al-Baghdadi được những phần tử ủng hộ tôn làm người đứng đầu cái gọi là caliphate (vương quốc Hồi giáo) mà IS tuyên bố thành lập ngày 29/6/2014 trải dài từ Iraq tới Syria.Năm 2011, Mỹ liệt al-Baghdadi vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu và treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin nào giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt đối tượng này.Giữa tháng 12/2016, Mỹ đã tăng giải thưởng lên 25 triệu USD, ngang với mức treo thưởng đối với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Trước khi tiến hành vụ không kích trên, một nhóm tình báo của quân đội Iraq đã theo dõi một đoàn xe được cho là chở Baghdadi từ khu vực Raqqa, thành trì chính của IS tại Syria, qua biên giới đến khu vực Al-Qaim ở miền Tây Iraq.Các máy bay F-16 của Không quân Iraq đã không kích địa điểm được xác định là nơi các chỉ huy IS nhóm họp. Trong tuyên bố, quân đội Iraq cho biết Baghdadi đến khu vực biên giới trên để thảo luận với các chỉ huy IS về thất bại tại Mosul.Mosul là thành phố lớn thứ hai Iraq và là khu vực rộng nhất mà IS chiếm giữ. Sau một loạt thất bại lớn của IS ở cả Iraq và Syria, hai thành trì chính của nhóm này là Mosul và Raqqa đều đang là mục tiêu tấn công của các lực lượng do liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu.Các lực lượng Iraq đã giành lại phần phía Đông Mosul và chuẩn bị tấn công sang phần phía Tây thành phố này, bốn tháng sau khi bắt đầu chiến dịch tổng lực nhằm giải phóng thành phố./.