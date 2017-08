Người dân Iraq đưa xác các nạn nhân lên khỏi một hố chôn tập thể. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Iraq ngày 4/8 cho biết các lực lượng nước này đã phát hiện một hố chôn người tập thể tại thành phố Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar miền Tây nước này.Theo ông Ammar Nuri al-Dulaimi, một quan chức tỉnh Anbar, hố chôn tập thể này có chứa thi thể của 40 người được cho là bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắn vào đầu.Các lực lượng Iraq đã phát hiện hố chôn tập thể này trong một cuộc truy quét phiến quân IS ở Al-Tach, khu vực lân cận ở phía Nam thành phố Ramadi.Giới chức Iraq cũng đã từng phát hiện hàng chục hố chôn tập thể đầy đau thương như vậy kể từ khi đánh bật phiến quân IS ra khỏi những khu vực miền Bắc và Tây Iraq từng nằm dưới sự kiểm soát của IS hồi năm 2014. Quân đội Iraq đã giành lại thành phố Ramadi hồi tháng 12/2015.Các quan chức an ninh cấp cao của Iraq cho biết, có tới 7.000 tay súng IS tự xưng vẫn hoạt động tại Iraq sau khi lực lượng này thất thủ hoàn toàn tại Mosul, nơi thủ lĩnh tối cao của chúng từng tuyên bố thành lập cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự phong cách đây ba năm./.