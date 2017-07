Cờ của IS được treo tại thị trấn Heet thuộc tỉnh Anbar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 22/7, các lực lượng Iraq cho biết hàng chục phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do không quân nước này tiến hành ở tỉnh miền Tây Anbar.Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy chiến dịch chung (JOC) cho biết các máy bay chiến đấu của Iraq đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào hai thị trấn do IS kiểm soát ở phía Tây Anbar. Theo cơ quan này, các lực lượng Iraq đã ném bom một căn cứ chỉ huy của IS, hai kho chứa vũ khí và đạn dược, cũng như một xưởng sản xuất bom xe và tiêu diệt hàng chục tay súng IS.Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập thời gian chính xác của vụ không kích.Ngày 10/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức thông báo Mosul, thành trì cuối cùng của IS ở Iraq, đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của tổ chức khủng bố này sau 9 tháng giao tranh ác liệt./.