Người dân Iraq quay trở về Mosul sau khi quân đội Chính phủ giành quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS ngày 8/ vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 17/7, quân đội Iraq cho biết đã tiêu diệt tổng cộng 47 phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các cuộc không kích cùng ngày tại thị trấn Mahalabiyah do IS kiểm soát, cách Mosul khoảng 70km về phía Tây và khu vực lân cận thị trấn này.Trong một tuyên bố, cơ quan tình báo liên bang Iraq cho biết cuộc không kích đã tiêu diệt 18 phiến quân IS và phá hủy năm chiếc xe.Các cuộc không kích khác nhằm vào các vị trí cố thủ của IS tại một khu vực lân cận của al-Qal ở Tal Afar và tiêu diệt 22 phiến quân IS, trong đó có tám thủ lĩnh của nhóm này.Ngoài ra, các cuộc không kích nhằm vào một địa điểm chế tạo bom tại khu vực lân cận al-Qadsiyah ở Tal Afar, phá hủy địa điểm này và tiêu diệt bảy phiến quân IS.Các cuộc không kích được tiến hành sau khi Thủ tướng Iraq al-Abadi ngày 10/7 vừa qua chính thức tuyên bố rằng Mosul đã được giải phóng từ tay IS sau gần 9 tháng tấn công dữ dội nhằm đánh bật các phần tử cực đoan ra khỏi thành trì lớn cuối cùng của chúng tại Iraq./.