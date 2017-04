Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) tại một phiên họp. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Sáng 21/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến thủ đô Dublin, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ireland từ ngày 21-23/4 theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Ireland.Ngay sau khi đặt chân đến Ireland, Phó Thủ tướng và đoàn đã đến chào xã giao Tổng thống Ireland Michael D. Higgins. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chuyển đến Tổng thống Ireland lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam.Phó Thủ tướng cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự đón tiếp trọng thị của ngài Tổng thống và Chính phủ Ireland dành cho đoàn và chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Ireland đã đạt được trong việc đưa Ireland lên vị trí thứ 7 trong số các quốc gia có tính cạnh trạnh và sáng tạo trên thế giới năm 2016.Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ireland coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển; cho biết các dự án do Ireland tài trợ đã và đang được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Ireland.Về phần mình, Tổng thống Michael D. Higgins cảm ơn lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam anh hùng qua chuyến thăm của ông hồi tháng 11/2016.Tổng thống Higgins chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, nông nghiệp-thực phẩm, giáo dục- đào tạo và văn hóa…Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 1,14 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2015. Tổng thống bày tỏ vui mừng được biết các thoả thuận hợp tác ký kết trong chuyến thăm Việt Nam đang được đối tác hai nước tích cực triển khai và khẳng định Ireland mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam - nước có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Tổng thống cũng nhắc lại lời mời lãnh đạo cấp cao Việt Năm thăm Ireland.Hai nhà lãnh đạo bày tỏ quan hệ hợp tác Việt Nam-Ireland tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà cả hai bên có nhiều tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp-thực phẩm, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ…; nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai các ưu tiên hợp tác trong Chiến lược quốc gia giữa hai nước giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như khắc phục hậu quả chiến tranh, tháo gỡ bom mìn, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cảm ơn lời mời Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Ireland và bày tỏ mong muốn trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, chia sẻ sự cần thiết của việc duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển, an ninh và an toàn hàng hải, giải quyết tranh chấp qua thương lượng, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), và bình đẳng giữa các quốc gia và dân chủ hóa đời sống chính trị quốc tế./.