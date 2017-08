Một binh sỹ Liban ở khu vực biên giới với Syria. (Nguồn: The Daily Star)

Một nguồn tin an ninh ngày 7/8 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dường như đã bắn 7 quả rocket loại Grad vào lãnh thổ Liban từ nơi trú ẩn của nhóm khủng bố này ở khu vực biên giới với Syria. Tuy nhiên, vụ việc không gây thương vong.Theo nguồn tin, số rocket trên đã rơi xuống khu vực xung quanh thị trấn al-Qaa, quân đội Liban đã đáp trả bằng các vụ nã pháo nhằm vào nhiều vị trí của IS ở vùng đồi núi gần đó.Đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua IS bắn rocket tại khu vực biên giới Liban-Syria, trong bối cảnh quân đội Liban đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào hang ổ của nhóm khủng bố này.Trong khi đó, Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 đã bắt giữ 5 người nước ngoài tại thành phố Istanbul. Những đối tượng này bị nghi là thành viên của tổ chức IS và đang lên kế hoạch một vụ tấn công.Theo báo Hurriyet, 5 đối tượng trên bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa Tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) và lực lượng chống khủng bố của cảnh sát thành phố Istanbul. Lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu tại nơi trú ngụ của các đối tượng này.Trong vài năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu nhiều vụ tấn công do IS thực hiện, điển hình là vụ xả súng ở hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul vào đêm Giao thừa khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có hơn 20 người nước ngoài./.