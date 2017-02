Xe quân sự của lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya giành lại quyền kiểm soát quận Al-Giza Al-Bahriya ở Sirte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các quan chức an ninh cho biết những tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã di chuyển tới các thung lũng sa mạc và những ngọn đồi sâu trong nội địa ở miền Nam Tripoli để tìm cách lợi dụng sự chia rẽ chính trị ở Libya sau khi lực lượng này thất bại tại thành trì cũ ở Sirte.Theo các quan chức, những tay súng này – được cho là lên tới hàng trăm người và được mô tả là “tàn dư” IS sau chiến dịch của Libya - đang tìm cách kích động sự hỗn loạn bằng cách cắt nguồn cung cấp điện và nước, cũng như cố nhận dạng các cộng đồng địa phương dễ tiếp nhận tư tưởng của chúng.Những kẻ này đang bị theo dõi bằng các thiết bị giám sát trên không cũng như lực lượng tình báo trên mặt đất, tuy nhiên các quan chức Libya cho biết chúng không phải là mục tiêu dễ dàng tiêu diệt nếu không có những máy bay hiện đại tương tự loại do Mỹ sử dụng hôm 19/1, khi các máy bay ném bom B-2 tiêu diệt hơn 80 tay súng trong một cuộc không kích ở Tây Nam Sirte.Trong hơn một năm qua, IS đã kiểm soát hoàn toàn Sirte, xây dựng căn cứ chính của chúng ở Bắc Phi tại thành phố duyên hải này.Tuy nhiên IS đã gặp khó khăn trong việc tạo cơ sở tại những nơi khác ở Libya, và đến tháng 12/2016, chúng đã bị đánh bật khỏi Sirter sau chiến dịch kéo dài 6 tháng do các lữ đoàn của thành phố Misrate miền Tây Libya tiến hành với sự hậu thuẫn của Mỹ thông qua các cuộc không kích./.