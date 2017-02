Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Đài TNHK, nhà chức trách ở miền Bắc Afghanistan cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 8/2 đã giết hại ít nhất 6 nhân viên địa phương của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).Người phát ngôn chính quyền tỉnh Jowzjan, ông Reza Ghafoori cho biết vụ việc trên xảy ra ở huyện Qushtipa và những kẻ tấn công cũng đã bắt cóc 2 nhân viên ICRC. Ông cho biết các nhân viên ICRC đang trên đường mang thức ăn chăn nuôi tới cho các gia đình nông dân ở huyện trên thì bị IS phục kích.ICRC đã xác nhận 6 nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng và 2 người mất tích ở tỉnh Jowzjan.Trước đó, IS đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tự sát hôm 7/2 tại Kabul, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 40 người bị thương./.