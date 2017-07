Lực lượng an ninh Afghanistan gần Đại sứ quan Iraq ở Kabul. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 31/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận gây ra vụ tấn công liều chết cùng ngày nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan.Theo tin từ hãng Amaq của IS, 2 thành viên của IS “đã tấn công tòa nhà Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul”. Tuy nhiên thông báo không nêu thêm chi tiết.Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết kẻ tấn công đã chết ngay sau khi chiếc xe cài bom phát nổ bên ngoài tòa nhà, dẫn đến vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh Afghanistan và một số phần tử khủng bố.Theo thông tin mới nhất, vụ tấn công xảy ra vào buổi trưa khi bốn phần tử vũ trang tấn công Đại sứ quán Iraq ở Quảng trường Ansari. Một kẻ đã kích nổ khối thuốc nổ ngay tại cổng vào của Đại sứ quán, ​ba đối tượng còn lại đã chiếm và kiểm soát tòa nhà.Lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường và một cuộc đấu súng đã diễn ra ngay sau đó. Người dân đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng từ khu vực trung tâm thủ đô. Chưa có con số cụ thể về thương vong và nhà chức trách đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực đang xảy ra đấu súng.Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố.Lợi dụng bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này. Để đối phó với tình hình trên, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trên cả nước để chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có IS và lực lượng Taliban./.