Các lực lượng Iraq tuần tra trên đường phố Mosul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức tỉnh Anba của Iraq ngày 1/8 cho biết hơn 4.000 gia đình tại khu vực phía Tây tỉnh này đang bị các tay súng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vây hãm và sử dụng làm lá chắn sống.Thành viên Hội đồng tỉnh Anba, Hamid al-Dulaimi cho biết trong hơn 4.000 gia đình này, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em, đang bị IS bao vây tại thị trấn Qaim thuộc tỉnh Anba, giáp khu vực biên giới với Syria.Hàng chục dân thường đã bị giết hại vì bị tình nghi làm do thám cho các lực lượng Iraq hoặc cộng tác với các chiến binh bộ lạc. Tuy nhiên, hiện Iraq chưa thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm giải phóng khu vực Tây tỉnh Anba do trận chiến tại Mosul chưa kết thúc.Lực lượng quân đội chính phủ đã giành lại sự kiểm soát tại những thành phố lớn nhất của tỉnh Anba, như Fallujah, Ramadi và một số nơi khác. Tuy nhiên, các thị trấn ở phía Tây tỉnh Anba như Annah, Qaim và Rawa vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014, thời điểm chúng nổi lên và tuyên bố thành lập "Vương quốc Hồi giáo."Một nguồn tin quân sự hồi đầu tuần này tiết lộ rằng Trung tướng Abdul-Amir Yarallah, Chỉ huy Chiến dịch Nineveh, đã ra lệnh bao vây các hang ổ của IS ở khu vực Tây tỉnh Anba. Dự kiến, cuộc tấn công giải phóng tỉnh Anba sẽ sớm diễn ra.Các nguồn tin quân sự Iraq hồi tháng 5/2017 cho hay IS hiện vẫn kiểm soát 80% vùng sa mạc phía Tây tỉnh Anbar của Iraq, ngoài việc chiếm giữ các tuyến đường quốc lộ gần các thành trì của IS ở thị trấn Annah, Rawa và Qaim. Từ khu vực này, IS đã tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào quân chính phủ và các lực lượng bán quân sự.Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo thế giới không nên nơi lỏng trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS, đồng thời cho biết Iraq đã đệ trình dự thảo nghị quyết về chống khủng bố lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Phát biểu sau cuộc họp nội các hàng tuần, Thủ tướng Iraq cho biết dự thảo nhằm truy tố các nhóm khủng bố, cũng như những đối tượng hợp tác và cộng tác với IS vì những kẻ khủng bố có thể trở lại những khu vực khác với một vỏ bọc mới. Ngoài ra, theo ông Abadi, cần phải chặn đứng các nguồn tuyển dụng và tài trợ cho IS.Liên quan đến kế hoạch giải phóng thị trấn Tal Afar, cách Mosul 70km về phía Tây, Thủ tướng Iraq cho biết các cuộc không kích đã sẵn sàng để giải phóng các khu vực đang bị IS kiểm soát, bao gồm cả Tal Afar. Ông Abadi cũng nhắc lại rằng kế hoạch này sẽ có sự tham gia của tất cả các lực lượng an ninh, bao gồm cả lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi có thành phần chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite, và những tay súng bộ lạc Hồi giáo dòng Sunni.Tal Afar là một thị trấn đa sắc tộc thuộc tỉnh Nineveh đã bị IS chiếm đóng từ năm 2014./.