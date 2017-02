Các tay súng IS. (Nguồn: theguardian.com)

Theo hãng Reuters, ngày 8/2, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công liều chết bên ngoài Tòa án Tối cao Afghanistan khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.Kẻ đánh bom trong vụ tấn công trên - được IS xác định danh tính là Abu Bakr Altajiki, đã kích hoạt một đai thuốc nổ mang theo mình khi các nhân viên tòa án đang rời nhiệm sở vào thời điểm kết thúc ngày làm việc vào tối 7/2.Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer nhấn mạnh vụ đánh bom trên là một “vụ tấn công hèn hạ” đồng thời cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đã điện đàm với người đồng cấp Afghanistan Mohammad Atmar nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với Chính phủ Afghanistan./.