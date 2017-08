Quang cảnh đổ nát tại hiện trường vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Herat ngày 1/8. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 2/8 đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite tại Afghanistan một ngày trước khiến 50 người thiệt mạng.Cơ quan tuyên truyền Amaq của nhóm Hồi giáo cực đoan này nêu rõ: "Khoảng 50 tín đồ Hồi giáo dòng Shitte đã thiệt mạng 80 người bị thương trong vụ tấn công do các tay súng IS tiến hành vào ngày 1/8 tại một thánh đường ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan."Giới chức Afghanistan trước đó cho biết 30 tín đồ Hồi giáo, bao gồm trẻ nhỏ, đã thiệt mạng và 64 người bị thương khi những kẻ đánh bom liều chết đã ném lựu đạn vào thánh đường Jawadya tại thành phố này, gần biên giới Iran vào chiều 1/8.Vụ tấn công ở Herat là vụ bạo lực mới nhất ở Afghanistan, xảy ra một ngày sau khi tổ chức IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công liều chết hôm 31/7 vừa qua nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan.Từ đầu năm tới nay, tại Afghanistan có tới 1.700 dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực./.