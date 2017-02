Hãng PTI ngày 10/2 đưa tin IS tiếp tục tuyển mộ lực lượng từ khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan đầy bất ổn trong bối cảnh tổ chức này đang gặp khó khăn về mặt tài chính ở Afghanistan và phải viện đến hoạt động tống tiền.Thông tin này được hãng PTI dẫn nguồn từ báo cáo của Nhóm giám sát các lệnh trừng phạt và hỗ trợ phân tích về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được trình lên Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Theo bản báo cáo thứ 19 nói trên, một nước thành viên Liên hợp quốccho biết IS từng có khoảng từ 2.000 tới 3.500 tay súng ở khắp Afghanistan nhưng con số này đã giảm đi đáng kể.Các nước thành viên Liên hợp quốccũng khẳng định thủ lĩnh IS ở Afghanistan là Hafiz Saeed Khan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích hồi tháng 7/2016.Báo cáo còn cho biết thêm IS đang gặp khó khăn về tài chính ở Afghanistan và có những lúc đã phải ngừng trả lương cho các tay súng của mình, song việc đó không làm ảnh hưởng tới tham vọng của lực lượng này.Tuy nhiên, báo cáo cho hay trong 12 tháng qua, tổ chức khủng bố này đã mất đi một phần đáng kể lãnh thổ ở miền Đông Afghanistan, khả năng giành và giữ lãnh thổ của IS bị tác động bởi các vụ đụng độ với các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Taliban, lực lượng đang tranh giành ảnh hưởng ở địa phương, đặc biệt là về các nguồn lực, tài chính và nguồn nhân lực./.