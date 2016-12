Công trình xây dựng khu định cư của Israel ở Pesqat Ze'ev phía Bắc Jerusalem. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố nước này đang "cắt giảm" quan hệ với các nước đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tuần trước, trong đó yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, Emmanuel Nahshon đã bác bỏ thông tin nói rằng các mối quan hệ ngoại giao đã bị đình chỉ, tuy nhiên ông cho hay Israel "tạm thời cắt giảm" những chuyến thăm viếng và làm việc với các đại sứ quán. Ngoài ra, ông không cho biết thông tin chi tiết.Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely lại bày tỏ quan ngại rằng nước này sẽ lỡ mất cơ hội giải thích lập trường của mình khi hoãn các chuyến thăm ngoại giao, song nhấn mạnh cần phải làm rõ rằng các nước "không thể coi nhẹ lập trường của Israel."Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bày tỏ hy vọng hội nghị về Trung Đông sắp tới tại Pháp sẽ đặt ra cơ chế và lịch trình nhằm chấm dứt hoạt động định cư của người Israel trong bối cảnh nước này đang xúc tiến xây dựng thêm các khu định cư mới ở Đông Jersusalem, bất chấp nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Theo ông Abbas, nghị quyết trên của Hội đồng Bảo an đã tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc trong tương lai, cũng như mở đường cho hội nghị hòa bình quốc tế được tổ chức vào tháng 1/2017 tại thủ đô Paris.Nghị quyết nói trên được bốn nước là New Zealand, Malaysia, Senegal và Venezuela đề xuất và đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 23/12. Mỹ lần đầu tiên bỏ phiếu trắng, trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước các hành động của Liên hợp quốc. Quyết định hiếm hoi này của Mỹ đã giúp cho nghị quyết được thông qua với 14 phiếu thuận trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng Bảo an thông qua trong gần 8 năm.Nghị quyết đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Palestine và của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Israel đã thể hiện thái độ bất bình.Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ "vượt qua" nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng Tel Aviv đang "đánh giá lại mối quan hệ của nước này với Liên hợp quốc."Bộ Ngoại giao Israel cũng đã cho triệu tập đại diện ngoại giao các nước đã ủng hộ nghị quyết trên, đồng thời chấm dứt các hợp tác dân sự với Palestine./.