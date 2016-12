Đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer. (Nguồn: Reuters)

Ngày 26/12, Israel tuyên bố đã nắm trong tay bằng chứng "khá vững chắc" về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng sau bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc nước này xây dựng khu tái định cư, đồng thời đe dọa trao các tài liệu về vụ này cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer nói: "Chúng tôi sẽ trao bằng chứng này cho chính quyền mới thông qua các kênh phù hợp. Nếu họ muốn chia sẻ nó với người dân Mỹ thì chúng tôi hoan nghênh."Trước đó, phát biểu với kênh truyền hình Fox News ngày 25/12, người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông David Keyes dẫn các nguồn tin Arab cho biết ông Obama đã can dự nhằm thúc đẩy việc thông qua nghị quyết này.Ông Keyes nói: "Chúng tôi có các thông tin khá vững chắc từ các nguồn tin trong cả thế giới Arab và quốc tế rằng đó là một động thái có chủ tâm của Mỹ và trên thực tế, họ đã giúp soạn thảo nghị quyết này ngay từ đầu."Cùng ngày 25/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu Đại sứ Mỹ tại nước này, Dan Shapiro để yêu cầu giải thích lý do Mỹ chỉ bỏ phiếu trắng thay vì phủ quyết bản nghị quyết trên như thường lệ./.