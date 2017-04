Binh sỹ Israel bắn đạn cao su và hơi cay vào người biểu tình bạo động Palestine ở thành phố Bethlehem, Khu Bờ Tây ngày 18/12/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel cho biết nước này đã đóng cửa biên giới với Bờ Tây và Dải Gaza từ nửa đêm 29/4 và kết thúc vào đêm ngày 2/5, trước ngày Ngày tưởng niệm và Ngày độc lập của nước này.Việc đóng cửa sẽ bao gồm toàn bộ khu Bờ Tây và các cửa khẩu giữa Gaza và Israel. Hoạt động đi lại của người dân Palestine vào Israel sẽ chỉ được phép trong trường hợp cứu trợ nhân đạo.Biện pháp đóng cửa biên giới thường được áp dụng trước các dịp lễ của người Do Thái, chủ yếu là trong lễ hội Yom Kippur, Lễ vượt qua, Ngày tưởng niệm những binh lính hy sinh và nạn nhân khủng bố và Ngày Độc lập. Tuy nhiên, việc đóng cửa cũng được thực hiện trong dịp lễ Purim của người Do Thái trong hai năm qua.Lực lượng an ninh Israel thường tăng cường công tác an ninh trước các kỳ nghỉ lễ, cũng như đóng cửa biên giới với Bờ Tây do tình trạng căng thẳng và bạo lực./.