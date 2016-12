Khu định cư cho người Do Thái ở Jerusalem. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng thành phố Jerusalem dự kiến thông qua việc cho phép xây mới 618 ngôi nhà tại khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem.Báo Haaretz của Israel đưa tin 140 căn nhà sẽ được phép xây dựng tại khu Pisgat Ze’ev, 262 căn tại khu Ramat Shlomon và 216 căn tại khu Ramot.Số lượng nhà định cư Do Thái được cấp phép xây dựng tại Đông Jerusalem đã tăng mạnh trong năm nay, đặc biệt kể sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.Trong năm 2016, chính quyền Israel đã cấp phép xây dựng 1.506 căn nhà tại Đông Jerusalem, so với 775 căn trong năm 2014 và 395 trong năm 2015.Trước đó, ngày 23/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, sau khi Mỹ quyết định bỏ phiếu trắng trong một động thái trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của Liên hợp quốc với việc 14/15 thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên. Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua trong vòng gần 8 năm./.