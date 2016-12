Khu định cư Qadumim của Israel tại làng Kfar Qaddum, gần Nablus, Khu Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức thành phố Jerusalem cho biết chính quyền thành phố đã hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 về việc cấp phép xây dựng gần 500 nhà định cư mới tại khu vực Đông Jerusalem.Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới đây thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động định cư. Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết này.Theo ông Hanan Rubin, một thành viên Ủy ban Kế hoạch và Nhà ở Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu nói trên vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự định phát biểu về nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine.Người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về động thái trên, tuy nhiên, đài phát thanh quân đội Israel cũng đưa tin cuộc bỏ phiếu đã bị hoãn.Ngày 23/12 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết do các nước New Zealand, Malaysia, Senegal và Venezuela đề xuất, theo đó yêu cầu Israel chấm dứt hoạt động xây nhà định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.Mỹ lần đầu tiên bỏ phiếu trắng, trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước các hành động của Liên hợp quốc.Quyết định hiếm hoi này của Mỹ đã giúp cho nghị quyết được thông qua với 14 phiếu thuận trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.Đây là nghị quyết đầu tiên về Israel và Palestine mà Hội đồng Bảo an thông qua trong gần 8 năm qua.Nghị quyết đã nhận được sự hoan nghênh của chính quyền Palestine và của cộng đồng quốc tế.Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ nghị quyết và tuyên bố Tel Aviv đang "đánh giá lại mối quan hệ" của nước này với Liên hợp quốc cũng như cắt giảm quan hệ với các nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.Bộ Ngoại giao Israel đã triệu tập đại diện ngoại giao của các nước đã ủng hộ nghị quyết trên, đồng thời chấm dứt các hợp tác dân sự với Palestine.Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ trao đổi về việc Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết trên tại Bộ Ngoại giao vào lúc 16 giờ, giờ GMT (23 giờ, giờ Việt Nam).Theo ông Rubin, Thủ tướng Israel đã yêu cầu hoãn cuộc bỏ phiếu quyết định cấp phép xây nhà định cư vì không muốn làm tình hình căng thẳng hơn nữa.Ông Rubin cũng cho biết có 492 giấy phép xây nhà của người Israel tại các khu định cư Ramot và Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem đang chờ Ủy ban Kế hoạch và Nhà ở Jerusalem phê chuẩn.Ông nói thêm rằng ủy ban này họp thường kỳ và có thể xem xét cấp phép vào một ngày khác./.