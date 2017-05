Người dân Israel. (Nguồn: AP)

Ngày 3/5, Israel đã khuyến cáo công dân nước này không nên đến Tunisia nhân dịp lễ hành hương của người Do Thái trong tháng này do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công.Chính quyền Israel còn kêu gọi bất kỳ công dân Israel nào đang ở Tunisia cũng nên rời khỏi quốc gia Bắc Phi này ngay lập tức.Trong một thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel, cơ quan chống khủng bố nhấn mạnh các phần tử khủng bố, đặc biệt là những đối tượng liên kết với lực lượng thánh chiến Hồi giáo toàn cầu, vẫn đang âm mưu tiến hành tấn công tại Tunisia và nguy cơ xảy ra các vụtại những nơi có người Do Thái cũng hiện hữu. Do đó, công dân Israel không nên đến Tunisia.Lễ Đốt lửa (Lag BaOmer) năm nay được tổ chức vào ngày 14-15/5, thu hút nhiều người Do Thái đến từ các nước Anh, Pháp, Italy và Israel tham gia tại đảo nghỉ dưỡng Djerba của Tunisia.Cơ quan chống khủng bố của Israel cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự trước Lễ Đốt lửa trong những năm trước. Lễ hội năm ngoái được tiến hành trong bối cảnh an ninh siết chặt do lo ngại tấn công tăng cao sau hàng loạt các vụ tấn công thánh chiến tại Tunisia.Trước đó, cơ quan chống khủng bố Israel cũng đã kêu gọi công dân nước này không nên đến bán đảo Sinai của Ai Cập trước thềm kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái do lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom liều chết nhằm vào các nhà thờ ở Ai Cập khiến hàng chục người thiệt mạng./.