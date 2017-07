Cảnh sát Israel bắt đầu loại bỏ các máy dò kim loại. (Nguồn: AP)

Theo AP, sáng 25/7, Israel bắt đầu loại bỏ các máy dò kim loại tại cổng vào thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa, một thánh đường lớn tại Đông Jerusalem, để tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng liên quan tới khu vực này vốn đã khiến cộng đồng Hồi giáo trên thế giới giận dữ.Israel ra thông báo nêu rõ: "Nội các An ninh đã chấp nhận đề xuất của tất cả cơ quan an ninh để phối hợp các biện pháp an ninh dựa vào những công nghệ tiên tiến (những thiết bị kiểm tra thông minh) và những biện pháp khác thay vì những máy dò kim loại." Ngoài ra, nước này cũng cho biết biện pháp "sẽ đảm bảo an ninh của những du khách và tín đồ" tại địa điểm tín ngưỡng linh thiêng này và thành cổ Jerusalem, đồng thời cảnh sát sẽ tăng cường các lực lượng tại khu vực này cho đến khi các biện pháp an ninh mới được thực thi.Thánh đường Al-Aqsa hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào. Cảnh sát Israel đã lắp đặt máy dò kim loại tại đây sau khi 2 cảnh sát Israel thiệt mạng trong 1 vụ tấn công bên ngoài thánh đường cách đây 1 tuần.Động thái này đã dẫn đến hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine Hồi giáo bên ngoài thánh đường. Chính quyền Palestine hiện tuyên bố ngừng mọi liên lạc chính thức với Israel, cho đến khi các biện pháp an ninh nói trên được dỡ bỏ. Liên đoàn Arap ngày 23/7 đã cáo buộc Israel đang "đùa với lửa" khi áp đặt các biện pháp an ninh mới tại đây./.