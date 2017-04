Người thân biểu tình yêu cầu thả các tù nhân bị Israel giam giữ. (Nguồn: Anadolu)

Bộ trưởng An ninh Công cộng Israel Gilad Erdan khẳng định chính phủ nước này sẽ không thương lượng với các tù nhân Palestine đang tuyệt thực, đồng thời thông báo sẽ biệt giam Marwan Barghouti - thủ lĩnh của cuộc tuyệt thực.Ban quản lý các nhà tù cũng cảnh báo sẽ xử phạt những tù nhân tham gia cuộc tuyệt thực này.Liên hợp quốc ngày 18/4 đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về cuộc tuyệt thực của các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel, đồng thời cho biết đang theo dõi sát sao vụ việc này.Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric nêu rõ: "Đã là nguyên tắc, dù ở bất cứ đâu, chúng tôi luôn kêu gọi các tù nhân cần phải được đối xử một cách nhân đạo."Ông Dujarric cũng hối thúc các bên liên quan ngăn chặn tối đa các vụ đụng độ ở khu Bờ Tây liên quan đến cuộc biểu tình tuyệt thực này. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp bàn về xung đột Israel-Palestine trong cuộc thảo luận mở diễn ra vào ngày 20/4.Chính quyền Palestine ước tính khoảng 1.300 tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel tham gia cuộc tuyệt thực - bắt đầu từ ngày 17/4 (ngày Tù nhân Palestine), trong khi một tổ chức của tù nhân Palestine cho biết con số này lên đến 1.500 người.Đây là một trong những lần hiếm hoi, hành động tuyệt thực của các tù nhân Palestine diễn ra ở quy mô lớn như vậy. Mục đích của hành động biểu tình này là nhằm yêu cầu sự hỗ trợ y tế tốt hơn và tù nhân được phép gọi điện thoại cho gia đình.Cũng trong ngày 18/4, Liên đoàn Arab (AL) có trụ sở tại Cairo (Ai Cập) đã kêu gọi bảo vệ các tù nhân Palestine đang bị Israel giam giữ. Tổ chức này yêu cầu Israel không được đối xử với người Palestine như tù nhân chiến tranh, đồng thời hối thúc một phái đoàn quốc tế điều tra về các nhà tù tại Israel.Để thể hiện sự ủng hộ đối với các tù nhân, làn sóng biểu tình quy mô lớn đang diễn ra ở nhiều thành phố của Palestine trong những ngày này, trong đó cuộc biểu tình tại Bethlehem đã dẫn đến đụng độ với lực lượng an ninh Israel.Theo tuyên bố chung của Ủy ban Palestine về vấn đề tù nhân (PCPA), Tổ chức Tù nhân Palestine (PPS) và Văn phòng Thống kê trung ương Palestine (PCBS), chính quyền Israel đã bắt giữ khoảng 1 triệu người Palestine kể từ khi Nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948.Thông cáo cho biết các lực lượng Israel đã bắt giữ hàng trăm nghìn người Palestine trong hai phong trào Intifada lần thứ nhất (1987-1991) và lần thứ hai (2000-2005).Phong trào Intifada là cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự kiểm soát, tịch thu đất đai, xây dựng các khu định cư và bóc lột kinh tế của Israel./.