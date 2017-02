Công trường xây dựng khu định cư Har Homa ở Đông Jerusalem ngày 17/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Senegal và New Zealand nhằm đáp trả việc hai nước này đồng bảo trợ cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các khu định cư Do Thái xây dựng trên vùng đất chiếm đóng trái phép của Palestine.Thời báo Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tuần này đã thông báo các Đại sứ Israel sẽ không quay trở lại Dakar và Wellington, sau khi họ được triệu hồi về nước để phản đối việc Nghị quyết 2334 được thông qua hồi tháng 12/2016.Mặc dù động thái này của Israel chỉ mang tính biểu tượng và không chính thức giáng cấp quan hệ với các nước trên, Israel đã hủy bỏ chương trình viện trợ dành cho Senegal.Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố chưa có quyết định chính thức về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Senegal và New Zealand, tuy vậy việc chỉ còn cấp đại biện, quan hệ giữa Israel với hai quốc gia này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.New Zealand và Senegal và hai trong 4 nước đồng bảo trợ cho nghị quyết này. Hai quốc gia còn lại là Malaysia và Venezuela hiện không có quan hệ ngoại giao với Israel.Ai Cập là nước đề xuất nghị quyết này nhưng sau đó rút lui khi Israel đề nghị ông Donald Trump gây áp lực với Cairo.Trước đó, ông Netanyahu đã từ chối lời đề nghị hội đàm với các quan chức Anh và Trung Quốc, hủy lời mời Thủ tướng Ukraine tới nước này và cắt viện trợ cho Angola và Senegal./.