Toàn cảnh buổi lễ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ chiều tối 23-24/4, đất nước Israel tổ chức tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ Đức quốc xã tàn sát trong Chiến tranh thế giới thứ 2.Lễ tưởng niệm chính thức nạn diệt chủng 6 triệu người Do Thái bắt đầu bằng một buổi lễ long trọng tại Jerusalem với sự tham dự của Tổng thống Reuven Rivlin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu.Buổi lễ bắt đầu bằng việc treo cờ rủ, sau đó sáu người còn sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái đại diện cho 6 triệu người bị sát hại trong nạn diệt chủng thắp lên sáu ngọn đuốc.Trong 24 giờ, các nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm vui chơi giải trí đều đóng cửa khi các buổi lễ tưởng niệm diễn ra trên khắp đất nước.Các đài phát thanh, truyền hình chỉ phát đi những nội dung liên quan đến nạn diệt chủng người Do Thái, như các phim tài liệu và các cuộc phỏng vấn những người còn sống sót sau nạn diệt chủng.Ngày này được chính thức gọi là "Ngày tưởng niệm các anh hùng và nghĩa sỹ trong nạn diệt chủng người Do Thái," được bắt đầu bằng một lễ hàng năm tại Bảo tảng tưởng niệm nạn diệt chủng Do Thái Yad Vashem ở Jerusalem.Cũng trong dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 cũng đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái./.