Ảnh minh họa. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Iraq cho hay một vụ đánh bom liên hoàn ngày 22/12 đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng tại một thị trấn mới giành lại từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gần Mosul - thành trì cuối cùng của nhóm này ở Iraq.Tuyên bố nêu rõ "một vụ tấn công khủng bố dưới hình thức 3 vụ đánh bom xe tại một khu chợ ở Gogjali đã khiến 15 dân thường và 8 cảnh sát thiệt mạng."IS đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công này, mà chúng nói là do 3 kẻ đánh bom liều chết thực hiện.Thị trấn Gogjali cách Mosul vài km về phía Đông, được giải phóng hôm 1/11, vài tuần sau khi diễn ra chiến dịch quy mô lớn nhằm tái chiếm Mosul từ tay IS./.