Đội tàu bay Airbus A320 mới của Jetstar Pacific. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa chính thức được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cấp chứng nhận An toàn khai thác quốc tế IOSA (IATA Operational Safety Audit).Đây là chứng nhận thẩm định hệ thống quản lý vận hành an toàn của các hãng hàng không được quốc tế công nhận trên toàn cầu.Theo đó, chương trình kiểm soát an toàn khai thác của IATA (IOSA) là hệ thống đánh giá được quốc tế công nhận, được sử dụng để đánh giá hệ thống quản lý vận hành và kiểm soát tiêu chuẩn an toàn của các hãng hàng không. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và điều luật do IOSA đưa ra giúp hãng hàng không đảm bảo an toàn tối đa cho mọi hoạt động khai thác trọng yếu, tăng thêm thuận lợi cho Jetstar Pacific mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế trong thời gian tới.Ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho biết, để được cấp chứng nhận, Jetstar Pacific đã đáp ứng hơn 900 tiêu chuẩn và quy trình nghiêm ngặt được đề xuất trong chương trình.“Với việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn cao của quốc tế, chứng chỉ IOSA tiếp tục khẳng định ưu tiên số 1 của Jetstar Pacific đối với an toàn của hành khách và phi hành đoàn, góp phần mang đến cho mọi người sự thoải mái, hài lòng trên mỗi chuyến bay,” ông Phương nói.Được biết, quy trình đánh giá được triển khai xuyên suốt tại tám bộ phận vận hành của Jetstar Pacific bao gồm hệ thống quản lý và tổ chức hãng, vận hành bay, kiểm soát vận hành-điều hành bay, kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay, hoạt động vận tải, an ninh vận hành, các hoạt động trong khoang máy bay và dịch vụ mặt đất.Hiện nay, Jetstar Pacific đang vận hành hệ thống an toàn (SMS-Safety Managerment System) phê chuẩn bởi Cục Hàng không Việt Nam, SMS tiêu chuẩn của IATA, Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO và hãng hàng không quốc gia Australia-Qantas Airways.Bên cạnh các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng, Jetstar Pacific đã triển khai hệ thống chuẩn đoán và phân tích, phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn. Hệ thống phân tích rủi ro (Risks Managerment) được tiến hành khi có sự thay đổi về khai thác.Ngoài ra, Jetstar Pacific cũng triển khai hội đồng an toàn đến từng bộ phận như kỹ thuật, khai thác mặt đất và hàng hóa, khai thác bay... Văn hóa An toàn (Just Culture) cũng được Jetstar Pacific thực hiện đến toàn bộ cán bộ, nhân viên của công ty nhằm khuyến khích tất cả mọi người báo cáo thông qua hệ thống OSCAR (Operational safety & Company Advisory Reporting) nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho hoạt động khai thác.Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, Jetstar Pacific đã và đang tiếp tục kiên định chiến lược hàng không giá rẻ, mang đến cho hành khách ngày càng nhiều vé máy bay giá rẻ hợp lý. Trong đó, vấn đề an toàn bay luôn đặt lên vị trí hàng đầu, hãng thực hiện giảm chi phí hợp lý qua việc tiết giảm các dịch vụ, tách bạch dịch vụ để hành khách chủ động lựa chọn theo nhu cầu như suất ăn miễn phí, dịch vụ giải trí... và sử dụng hợp lý nguồn lực nhưng không cắt giảm chi phí liên quan đến kỹ thuật, đào tạo và an toàn.Hiện tại, ​với 40 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối cùng mạng bay giá rẻ của Jetstar Group ​có 80 điểm đến, tới 17 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng có hai cổ đông chính của Jetstar Pacific là hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và hãng hàng không quốc gia Australia-Qantas Airways./.