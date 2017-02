Keanu Reeves tiếp tục để lại ấn tượng mạnh với vai sát thủ John Wick. (Nguồn: Summit)

Bạn thân của John Wick vẫn là...một chú chó!

"John Wick: Chapter 2" (tựa Việt là Sát thủ John Wick 2)

Đạo diễn: Chad Stahelski

Diễn viên: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne./.

Ra mắt vào năm 2014, phim hành động John Wick bất ngờ gặt hái thành công khi thu về 86 triệu USD, gấp bốn lần kinh phí sản xuất gốc. Tác phẩm kể về cựu sát thủ John Wick (Keanu Reeves thủ vai) và hành trình trả thù băng đảng tội phạm vì đã giết con chó của anh... nhận được những lời khen về màn nhập vai của Reeves, các cảnh quay hành động được dàn dựng xuất sắc.Thành công bất ngờ của phần đầu tiên khiến "John Wick: Chapter 2" được chờ đợi và cũng là những thách thức cho đạo diễn Chad Stahelski. May mắn cho khán giả hâm mộ John Wick và Keanu Reeves, khi phần hai của bộ phim không đi lại vết xe đổ của nhiều phần kế tiếp mà thậm chí còn nhỉnh hơn phần đầu về một số phương diện."John Wick 2" có bối cảnh diễn ra chỉ vài ngày sau những sự kiện trong phần đầu tiên. Lúc này, Wick đã muốn rửa tay gác kiếm sau khi đã ra tay hạ sát băng đảng mafia gốc Nga chọc ngoáy vào cuộc sống của anh. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng," Wick bị một người cũ trong quá khứ là ông trùm Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) tới cầu viện.D'Antonio mang tới Huyết ấn mà John Wick từng điểm chỉ bằng máu và điều này khiến Wick không thể từ chối lời đề nghị của hắn. Ông trùm trẻ tuổi này ra lệnh cho Wick giết chị ruột của gã tại Rome, để Santino có thể đường hoàng thay thế vị trí của chị mình trong Hội đồng tối cao. Một lần nữa, bàn tay của John Wick lại phải nhuốm máu...Nếu như trong phần đầu tiên, John Wick hành động vì tư thù cá nhân thì trong phần này, anh phải thực hiện nhiệm vụ của một sát thủ trong thế giới mà anh từng tìm cách thoát ra được bằng mọi giá. Do vậy, thế giới của "John Wick 2" được mở ra rộng rãi hơn, tới mức cụm từ "John Wick Universe" (vũ trụ John Wick) đã được giới mộ điệu phim nhắc tới.Một thế giới của những tên tội phạm, sát thủ mặc vest lịch lãm, sống và làm việc theo những nguyên tắc. Một thế giới giang hồ với những nhân vật mang quá khứ bí ẩn, có quan hệ chằng chịt, thanh toán dịch vụ đủ loại bằng những đồng tiền riêng và dường như ai cũng có thể là một sát thủ.Ví dụ tiêu biểu như khách sạn Continental, nơi các sát thủ phải tuân thủ nguyên tắc không gây đổ máu tại đây ... Xem phim, khán giả không khỏi liên tưởng tới những tác phẩm kiếm hiệp, với chữ tín và nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Có thể nói, thế giới ngầm này của "John Wick" còn rất nhiều tiềm năng để Hollywood tiếp tục khai thác, với những câu chuyện về Hội đồng tối cao, các điệp vụ trong quá khứ của Wick hay sự hình thành của thế giới sát thủ hiện đại này.Dù câu chuyện của "John Wick 2" có thể được mở rộng hơn, song thứ quan trọng nhất với một bộ phim hành động vẫn phải là những cảnh hành động. Đạo diễn Chad Stahelski hiểu rõ cái hồn của phim hành động, bởi bản thân ông từng có hơn hai thập niên hoạt động tại Hollywood với vai trò diễn viên đóng thế và đạo diễn dàn dựng các cảnh hành động. Sau khi tham gia những dự án tầm cỡ như "The Matrix," "300" hay "The Expandables"..., Stahelski thử sức với vai trò đạo diễn và nhận được thành công bất ngờ cùng "John Wick."Ông bắt tay vào làm "John Wick 2" với tâm niệm phải có một tác phẩm tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ: "Tôi cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ giữa những gì mình đã làm được và những người đã yêu thích nó. Nghĩa vụ của tôi là trở lại thế giới của John Wick mà không vấp ngã. Tôi cần làm một thứ mới nhưng đồng thời cũng phải giữ được cái 'chất' của bộ phim."Để làm điều này, Stahelski đã xem tất cả những bộ phim hành động phần kế tiếp, từ "Taken 2" cho tới loạt phim "Jason Bourne"... và chú ý tới những điểm cộng để học hỏi và ghi nhớ những sai lầm để tránh mắc phải. Kết quả là "John Wick 2" dù có thời lượng hơn hai tiếng song nhịp phim hiếm khi bị chùng xuống và khán giả luôn phải căng mắt theo dõi. Trong phần này, Wick phải đối mặt với nhiều sát thủ từ New York cho tới Rome và dẫn tới tần suất các cảnh hành động dày đặc. Các cảnh hành động được thực hiện đa dạng, từ truy đuổi, cận chiến tay không cho tới đấu súng. Một số trường đoạn thậm chí còn thể hiện sự sáng tạo như khi Wick đấu súng bằng ống giảm thanh với một sát thủ trong ga tàu chật kín người.Ngoài việc trau chuốt cho các cảnh hành động, đạo diễn Stahelski còn chăm chút cho phần âm nhạc và ánh sáng. Các yếu tố này tạo hiệu ứng cộng hưởng tốt với những diễn biến trong phim, như trường đoạn Wick đương đầu với nhóm sát thủ trong lễ hội âm nhạc điện tử EDM tại Rome, hay cảnh "mèo vờn chuột" trong bảo tàng nghệ thuật. Đây là yếu tố giúp "John Wick" giữ được cái chất của phần đầu tiên, từng khiến khán giả ấn tượng mạnh với cảnh Wick truy đuổi kẻ thù trong hộp đêm tranh tối tranh sáng trong tiếng nhạc nhịp nhàng.Đạo diễn Stahelski cho thấy rằng nếu đầu tư kỹ càng vào các màn hành động, cảnh quay... thì một bộ phim hành động truyền thống vẫn sẽ được đón nhận chứ không cần gì quá cao siêu. Điểm trừ nhẹ của phần hai có lẽ nằm ở việc dù có nhiều sát thủ săn đuổi Wick song không ai thực sự xứng tầm với cao thủ này để tạo ra một màn đấu "trùm cuối" đỉnh cao.Dẫu vậy, "John Wick" vẫn là một phim hành động giải trí đáng xem đối với những người ưa thích thể loại phim này và đã trên 18 tuổi. Sau "Speed" và ba phần "The Matrix," có thể nói Keanu Reeves đã lại có thêm một vai diễn hành động mang tính thương hiệu. Gương mặt u buồn và có phần thiếu cảm xúc của anh hoàn toàn phù hợp với vai diễn sát thủ lạnh lùng, và các pha ra đòn dứt khoát, gọn ghẽ cho thấy Reeves vẫn phong độ dù đã qua tuổi 50.Cái kết của phim cho thấy sẽ còn phần thứ ba. Còn hiện tại, dù năm 2017 chỉ mới bước qua được hai tháng song đã có thể khẳng định, "John Wick: Chapter 2" sẽ nằm trong danh sách những bộ phim hành động hay nhất của năm./.