Lực lượng an ninh gác bên ngoài đại sứ quán Israel ở Amman, Jordan ngày 23/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Jordan khẳng định nước này không thượng lượng hay có bất cứ thỏa thuận bí mật nào với Israel liên quan đến vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman, khiến 2 công dân Jorrdan thiệt mạng, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy mọi nỗ lực nhằm khôi phục sự ổn định tại khu vực nhạy cảm Jerusalem.Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/7, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadiuyên bố ông sẽ đòi công lý cho các nạn nhân.Ông kiên quyết đòi tiến hành thẩm vấn nhân viên bảo vệ Đại sứ quán Israel - người đã nổ súng bắn chết 2 người Jordan trước đó dù đối tượng này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao và đã trở về Israel.Ngoại trưởng Ayman Safadi khẳng định Jordan tuân thủ luật pháp quốc tế để bảo vệ lợi ích của nước này.Trước đó, Jordan đã từ chối cho phép người bảo vệ sứ quán Israel về nước trước khi đối tượng này bị điều tra do bắn chết hai dân thường, trong đó có một người đàn ông đã lao vào đâm anh ta bằng một chiếc tuavít.Đề cập đến xung đột gần đây giữa Israel và Palestine tại Quần thể Haram al-Sharif mà người Do Thái gọi là Núi Đền, ông Safadi cho biết Jordan sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm khôi phục ổn định tại khu vực linh thiêng Jerusalem.Theo ông Safadi, Quốc vương Jordan đang hết mình thúc đẩy các nỗ lực khôi phục ổn định và an ninh tại quần thể này. Quần thể Haram al-Sharif, trong đó có đền thờ Al-Aqsa và Mái Vòm đá, là một trong những địa điểm linh thiêng nhạy cảm ở Đông Jerusalem, hiện do Jordan quản lý nhưng Israel kiểm soát lối vào.Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 25/7 kiên quyết cho rằng đền Al-Aqsa nên trở lại trạng thái ban đầu trước ngày 14/7, tức thời điểm Israel bắt đầu triển khai các máy dò kim loại tại lối vào đền thờ này.Tuyên bố của ông nêu rõ: "Tất cả các biện pháp tại Đền Al-Aqsa sau ngày 14/7 phải được hủy bỏ và chấm dứt."Tổng thống Abbas nhấn mạnh tình hình tại Jerusalem phải trở lại bình thường và Palestine sẽ nối lại quan hệ với Israel.Nhà lãnh đạo Palestine đã đưa ý kiến trên sau khi Israel di dời các thiết bị dò kim loại khỏi đền thờ này, song lại lắp đặt hệ thống camera an ninh tại đây.Israel coi đây là biện pháp an ninh mới nhằm bảo đảm an ninh tại đền Al-Aqsa, song phía Palestine lại cho rằng Israel đang tìm cách chiếm ngôi đền này./.