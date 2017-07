Kẻ tấn công các du khách tại khu nghỉ dưỡng Sunny Days El Palacio ở Hurghada, Ai Cập bị bắt giữ sau vụ tấn công, ngày 15/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh Ai Cập ngày 30/7 cho biết kẻ dùng dao tấn công tại một khu nghỉ dưỡng ở Biển Đỏ, làm 3 du khách nước ngoài thiệt mạng và 3 người nước ngoài khác bị thương, từng tìm cách gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Giới chức an ninh cho biết theo kết quả điều tra đối tượng Abdel Rahman Shaban Abokorah đã dùng dao đâm chết 3 phụ nữ người Đức và một phụ nữ người Séc, ngoài ra 3 khách du lịch nước ngoài khác cũng bị thương.Vụ tấn công xảy ra ngày 14/7 tại khu nghỉ dưỡng ở Hurghada, cách thủ đô Cairo khoảng 400km về phía Nam.Sau đó, tên này đã bị bắt giữ. Các nhà điều tra đã đề nghị truy tố Abokorah với các tội danh khủng bố.Ngành du lịch của Ai Cập đã trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng trong năm qua. Hồi tháng 1/2016, hai đối tượng cầm dao, súng và đai đeo thuốc nổ đã tấn công tại bãi biển của một khách sạn ở Hurghada, làm 2 du khách nước ngoài bị thương./.