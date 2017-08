Binh sỹ Kenya. (Nguồn: abc.net.au)

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ được tổ chức vào ngày 11/8, Chính phủ Kenya ngày 5/8 đã tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết trên phạm vi cả nước, nhất là khu vực duyên hải gần biên giới với Somalia, do các mối đe dọa của nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab ở nước láng giềng Somalia.Điều phối viên an ninh khu vực, ông Nelson Marwa cho biết lực lượng cảnh sát, an ninh Kenya và địa phương đã được triển khai ở những khu vực trọng yếu để đảm bảo an ninh cao nhất cho cuộc bỏ phiếu, nhất là những khu vực nhạy cảm, trước những âm mưu, đe dọa phá hoại của các nhóm khủng bố trong nước hoặc nước ngoài đối với cuộc bầu cử quan trọng này.Theo ông Marwa, lực lượng an ninh Kenya đã có thông tin về một số nhóm khủng bố, trong đó có Al-Shabaab, đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhân sự kiện quan trọng này.