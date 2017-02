Lượng phương tiện tăng đột biến khiến cho giao thông của Hà Nội ở nhiều tuyến phố gần như bị tê liệt, nhất là vào giờ cao điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn Chính phủ, cho biết Thường trực Chính phủ đã họp với lãnh đạo hai thành phố.Trong các cuộc họp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo một số giải pháp như hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về quản lý đô thị, hạn chế tăng mật độ dân số trong khu vực nội đô; tập trung rà soát lại toàn bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị, nhất là đối với các dự án xây dựng nhà cao tầng trong nội đô, thực hiện nghiêm quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; nghiên cứu xây dựng chương trình tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông ngầm, đường trên cao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2017. Tập trung đầu tư hoàn thiện, thông suốt các tuyến đường vành đai, các trục chính đô thị kết nối với các vành đai này.Hai thành phố hoàn thành dứt điểm các tuyến đường sắt đô thị; đầu tư các bến xe khách, xe tải bảo đảm kết nối đường bộ, đường sắt; các bãi đỗ xe ngầm, nổi phục vụ giao thông tĩnh theo quy hoạch.Trước mắt, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bộ có liên quan triển khai ngay các giải pháp để tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp lễ hội Xuân 2017. Trong đó, kiên quyết xóa bỏ tình trạng xe dù, bến cóc; lập tổ công tác do Phó Chủ tịch trực tiếp làm tổ trưởng để chỉ đạo và chịu trách nhiệm giải quyết trật tự giao thông tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe, hoạt động của xe taxi...; phối hợp với các địa phương lân cận tăng cường chỉ đạo tổ chức phân luồng phương tiện ra vào tại các tuyến giao thông cửa ngõ, chống ùn tắc giao thông.Cũng theo Người phát ngôn Chính phủ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; các bộ, ngành, địa phương đã đồng loạt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Đầu năm 2017, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã ký ban hành Kế hoạch năm an toàn giao thông 2017 và ngay trong dịp Tết cũng đã có công điện chỉ đạo về việc này, trong đó có nhiều giải pháp đồng bộ cả trước mắt và lâu dài.Năm nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông và của lực lượng thi hành công vụ; xử lý triệt để các "điểm đen" về tai nạn giao thông; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên… Đây được coi là những giải pháp căn cơ có thể giúp kéo giảm tai nạn giao thông năm 2017./.