Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân Thảo. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 18/7, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, sau ba lần hội chẩn (Hội chẩn toàn khoa, Hội chẩn toàn viện và Hội chẩn liên viện), Hội đồng chuyên môn liên viện (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 103, Bệnh viện 108) đã kết luận ca bệnh “cô giáo Hà Giang bị liệt nửa người sau một mũi tiêm” được chẩn đoán: “Hội chứng liệt mềm 2 chi dưới ngoại biên, có yếu tố rối loạn phân ly đồng diễn.”Kết luận của Hội đồng hội chẩn liên viện tổ chức ngày 11/7 đã khẳng định, người bệnh liệt mềm 2 chi dưới không phải do tiêm thuốc Nefopam 20mg vào mông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai nhận được công văn của Sở Y tế Tỉnh Hà Giang về việc đề nghị phối hợp xử lý thông tin báo chí phản ánh, trong bài “Cô giáo Hà Giang bị liệt nửa người sau một mũi tiêm, chưa tìm ra nguyên nhân” của Báo Lao động ngày 4/7.Người bệnh trong bài báo tên Hồ Thị Thảo, sinh năm 1982 (địa chỉ Làng Cúng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.Ngày 26/6, bệnh nhân Hồ Thị Thảo được Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Giang chuyển đến Khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai) với chẩn đoán: liệt tứ chi, hai chi dưới liệt hoàn toàn, chi trên liệt nhẹ; tiểu khó; mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt.Kết quả chụp cộng hưởng từ cột sống toàn bộ (cổ, lưng, thắt lưng) cho thấy trường hợp này chưa thấy tổn thương tủy, chưa thấy dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh.Kết quả điện cơ cho thấy tốc độ dẫn truyền các dây thần kinh ngoại vi bình thường, sóng F bình thường, mất phản xạ H hai bên.Sau đó, ngày 6/7, bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn bệnh viện với sự tham gia của nhiều chuyên gia thuộc các chuyên khoa thần kinh, tâm thần, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh, dược, chống độc, hồi sức tích cực, thận tiết niệu…Hội đồng chuyên môn đã kết luận sơ bộ: Hội chứng liệt mềm 02 chi dưới - đề nghị làm lại và làm thêm một số xét nghiệm, thăm dò chức năng để chẩn đoán nguyên nhân và chẩn đoán xác định: Điện cơ (làm lại); Chụp cộng hưởng từ sọ não; Điện não đồ; Xét nghiệm dịch não tủy; Xét nghiệm nước tiểu, Porphirin niệu…Sau khi có đầy đủ kết quả xét nghiệm và thăm dò chức năng, ngày 11/7, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103…Hội đồng đã thống nhất chẩn đoán: Hội chứng liệt mềm 2 chi dưới ngoại biên, có yếu tố rối loạn phân ly đồng diễn, nhiễm khuẩn tiết niệu do Streptococcus agalactiae. Người bệnh liệt mềm 2 chi dưới hoàn toàn không phải do tiêm thuốc Nefopam 20mg vào mông tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Hướng điều trị: Liệu pháp tâm lý phối hợp các thuốc điều trị thần kinh.Bác sỹ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân Thảo cho hay, hiện tại các ngón chân trái của bệnh nhân bắt đầu hồi phục vận động, thể trạng chung của bệnh nhân tốt hơn và bệnh nhân cũng đã hợp tác tốt hơn với thầy thuốc trong quá trình điều trị và chăm sóc./.